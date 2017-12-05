Обвиняемые в терроризме принесли оружие из тайника в лесу - глава СГБ

05.12.2017 12:39 СГБ имеет подтвержденную информацию, обвиняемые в терроризме принесли оружие на улицу Габриэла Салоси из тайника, находящегося в лесу. Об этом заявил начальник СГБ Вахтанг Гомелаури после встречи с группой доверия.



По его словам, он исчерпывающе проинформировал членов группы доверия о спецоперации по улице Бери Габриэл Салоси.



По словам Гомелаури, в связи с проникновением обвиняемых в терроризме в Грузию у СГБ имеются версии и ведется работа в этом направлении.



"Закон не дает мне право открыто говорить обо всем, но группе доверия мы дали подтвержденную информацию, которая есть у нас в связи со спецоперацией 22 ноября. Одно, что мы установили, откуда они взяли оружие, и принесли в дом по улице Бери Габриэл Салоси. Это оружие было изъято из одного из тайников, устроенных в лесу. Сейчас мы ждем экспертизу, чтобы точно установить - совпадает ли земля, которую мы обнаружили на месте тайника с обнаруженной на оружии. Касательно того, откуда эти люди попали в Грузию, у нас есть версии, но нет доказательств. Мы работаем в данном направлении, и надеемся, что установим это. По нашей версии, они перешли через т.н. зеленую границу. Нам помогает FBI, и надеемся, все будет установлено. Думаю, спецоперация правильно проводилась, но, к сожалению, у нас погиб человек. Нам уже известно кто один из ликвидированных, над установлением личности других мы работаем. Американские коллеги помогают нам в установлении личности остальных"- заявил Вахтанг Гомелаури.



На встрече группы доверия в парламенте несколько часов слушали начальника СГБ Вахтанга Гомелаури в связи с антитеррористической операцией по улице Бери Габриэл Салоси в Тбилиси.



Напомним, спецоперация по улице Бери Габриэл Салоси состоялась 22 ноября. Спецоперацию провел контртеррористический департамент СГБ.



По официальным данным ликвидированы три подозреваемых в терроризме, в том числе Ахмед Чатаев. В ходе спецоперации погиб один сотрудник СГБ.

















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