Столтенберг: Наши вооруженные силы вместе находятся в Афганистане и вместе проходят подготовку в Грузии

05.12.2017 21:13 Завтра состоится заседание комиссии НАТО-Грузия. Как отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, партнерство Грузии и НАТО является выдающимся.



«Мы рассмотрим вопросы безопасности, те текущие реформы, которые приближают Грузию к НАТО. Наше партнерство является выдающимся. Наши вооруженные силы вместе находятся в Афганистане и вместе проходят подготовку в Грузии», — заявил Йенс Столтенберг.



В Брюсселе находится министр иностранных дел Грузии. Завтра Михаил Джанелидзе проведет двустороннюю встречу с Йенсом Столтенбергом и будет присутствовать на заседании комиссии НАТО-Грузия с коллегами из НАТО.















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