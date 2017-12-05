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Столтенберг: Наши вооруженные силы вместе находятся в Афганистане и вместе проходят подготовку в Грузии
05.12.2017 21:13
Завтра состоится заседание комиссии НАТО-Грузия. Как отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, партнерство Грузии и НАТО является выдающимся.
«Мы рассмотрим вопросы безопасности, те текущие реформы, которые приближают Грузию к НАТО. Наше партнерство является выдающимся. Наши вооруженные силы вместе находятся в Афганистане и вместе проходят подготовку в Грузии», — заявил Йенс Столтенберг.
В Брюсселе находится министр иностранных дел Грузии. Завтра Михаил Джанелидзе проведет двустороннюю встречу с Йенсом Столтенбергом и будет присутствовать на заседании комиссии НАТО-Грузия с коллегами из НАТО.
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