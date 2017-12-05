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Грузия потеряла семь позиций в Глобальном индексе милитаризации 2017
05.12.2017 23:31
Грузия заняла 55-е место в Глобальном индексе милитаризации 2017, составленном Международным центром конверсии в Бонне (ВІСС).
Исследование, которое охватывает 151 страну, составлено на основе трех критериев: соотношение между расходами страны на военную сферу и ВВП, количество тяжелого вооружения на душу населения, а также доля населения, занятого в этой сфере.
По сравнению с прошлым годом Грузия опустилась в рейтинге на семь позиций. Теперь в индексе Грузия находится между Малазией и Уругваем.
Несколько государств-соседей Грузии попали в первую десятку списка. Так, Армения заняла третье место, Россия — четвертое. Азербайджан расположился на 11-й позиции, а Турция — на 25-й.
Самым милитаризированным страной в ВІСС признали Израиль, за ним следует Сингапур. Наименее милитаризированными странами являются Гамбия, Либерия, а также Папуа — Новая Гвинея.
Ежегодный Глобальный индекс милитаризации составляется с 1990 года.
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