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Грузия потеряла семь позиций в Глобальном индексе милитаризации 2017


05.12.2017   23:31
Грузия заняла 55-е место в Глобальном индексе милитаризации 2017, составленном Международным центром конверсии в Бонне (ВІСС).

Исследование, которое охватывает 151 страну, составлено на основе трех критериев: соотношение между расходами страны на военную сферу и ВВП, количество тяжелого вооружения на душу населения, а также доля населения, занятого в этой сфере.

По сравнению с прошлым годом Грузия опустилась в рейтинге на семь позиций. Теперь в индексе Грузия находится между Малазией и Уругваем.

Несколько государств-соседей Грузии попали в первую десятку списка. Так, Армения заняла третье место, Россия — четвертое. Азербайджан расположился на 11-й позиции, а Турция — на 25-й.

Самым милитаризированным страной в ВІСС признали Израиль, за ним следует Сингапур. Наименее милитаризированными странами являются Гамбия, Либерия, а также Папуа — Новая Гвинея.

Ежегодный Глобальный индекс милитаризации составляется с 1990 года.






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