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Боец «Грузинского легиона» тяжело ранен запрещенным разрывным патроном - Мамулашвили
06.12.2017 10:22
На Светлодарской дуге тяжелое ранение области лица получил воин "Грузинского легиона".
Об этом сообщил на своей странице в Facebook командир подразделения Мамука Мамулашвили, информирует Цензор.НЕТ.
"Был тяжело ранен в область лица боец "Грузинского Легиона" при бое на Дуге! Русские используют запрещенные по Венской конвенции разрывные патроны", - написал он.
Мамулашвили уточнил, что боец выжил и его состояние уже стабилизировалось.
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