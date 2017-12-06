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Боец «Грузинского легиона» тяжело ранен запрещенным разрывным патроном - Мамулашвили


06.12.2017   10:22
На Светлодарской дуге тяжелое ранение области лица получил воин "Грузинского легиона".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook командир подразделения Мамука Мамулашвили, информирует Цензор.НЕТ.

"Был тяжело ранен в область лица боец "Грузинского Легиона" при бое на Дуге! Русские используют запрещенные по Венской конвенции разрывные патроны", - написал он.

Мамулашвили уточнил, что боец выжил и его состояние уже стабилизировалось.






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