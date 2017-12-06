Боец «Грузинского легиона» тяжело ранен запрещенным разрывным патроном - Мамулашвили

06.12.2017 10:22 На Светлодарской дуге тяжелое ранение области лица получил воин "Грузинского легиона".



Об этом сообщил на своей странице в Facebook командир подразделения Мамука Мамулашвили, информирует Цензор.НЕТ.



"Был тяжело ранен в область лица боец "Грузинского Легиона" при бое на Дуге! Русские используют запрещенные по Венской конвенции разрывные патроны", - написал он.



Мамулашвили уточнил, что боец выжил и его состояние уже стабилизировалось.















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