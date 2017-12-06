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Предотвращен заговор с целью убийства премьер-министра Великобритании - СМИ
06.12.2017 12:20
Правоохранительным органам Великобритании удалось раскрыть заговор, целью которого было убийство премьер-министра страны Терезы Мэй, сообщает Reuters со ссылкой на Sky News.
Полиция полагает, что план злоумышленников состоял в том, чтобы установить и привести в действие самодельное взрывное устройство в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит и, воспользовавшись хаосом после его подрыва, совершить напасдение на Терезу Мэй с целью ее убийства, сообщает Sky News.
По сообщению СМИ, над раскрытием заговора несколько недель работали сотрудники Скотланд-Ярда, MI5 и полицейские Уэст-Мидлендс.
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