В НАТО считают, что грузинская армия достигла уровня подготовки вооруженных сил альянса

06.12.2017 12:35 В НАТО считают, что нынешний уровень подготовки грузинских военнослужащих уже ничем не уступает уровню подготовки военнослужащих стран альянса.



Как заявил грузинским телекомпаниям во вторник в Брюсселе специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, по сравнению с 2004 годом "разница действительно большая".



"Можно сказать, что уровень подготовки грузинских военнослужащих ничем не уступает уровню подготовки военнослужащих стран членов НАТО. Это результат успешных реформ, твердой поддержки со стороны альянса, участия в миротворческих операциях и регулярных учений, в которых участвуют грузинские военнослужащие", - сказал Д.Аппатурай.



Он также прокомментировал проходящую в штаб-квартире Североатлантического альянса встречу глав МИД стран-членов НАТО.



По его словам, на встрече обязательно будет обсуждаться политика "открытой двери".



"Это еще раз говорит о том, насколько приоритетным является этот вопрос для альянса", - отметил Д.Аппатурай.



По словам спецпредставителя генсека НАТО, "министры будут ориентированы на два основных вопроса - первый, это будущий саммит НАТО, а второй - это поддержка, которую должны получить от альянса страны-аспиранты".



Ранее МИД Грузии сообщил, что в рамках проходящей в Брюсселе встречи глав МИД стран НАТО состоится заседание комиссии НАТО-Грузия, участие в которой примет министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



По данным МИД, глава внешнеполитического ведомства Грузии также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.















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