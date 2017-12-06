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Столтенберг поздравил Грузию с «беспрерывным прогрессом» путем проведения реформ
06.12.2017 14:45
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравляет Грузию с прогрессом, которого страна достигла в процессе проведения реформ.
Заявление Столтенберг сделал на заседании комиссии НАТО-Грузия.
По его словам, Грузия является ценным партнером НАТО и страной-аспирантом альянса. Генсек НАТО отметил, что на заседании будут обсуждать Черноморскую безопасность.
«НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы оценим имплементацию существенного пакета. С поддержкой НАТО укрепляются оборонные институты Грузии и организация помогает стране на пути членства в альянсе. Поздравляю Грузию с беспрерывным прогрессом, которого она достигает реформами», — заявил генеральный секретарь НАТО.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе на заседании комиссии НАТО-Грузия присутствует вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.
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