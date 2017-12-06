НАТО призывает РФ вывести войска с территории Грузии

06.12.2017 17:50 Министры иностранных дел стран НАТО подтвердили свою практическую и политическую поддержку Грузии, а также выразили приверженность относительно возможного членства Грузии в НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.



Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выразил благодарность Грузии за вклад в евроатлантическую безопасность.



"Особенно это касается службы высококвалифицированных грузинских военнослужащих, многие из которых служили в Афганистане, где Грузия вносит наибольший вклад среди стран, не входящих в НАТО", - сказал он.

Министры обсудили текущее сотрудничество между НАТО и Грузией, в том числе планирование совместных военных учений в 2019 году.



"Альянс полностью настроен на предоставление Грузии советов и инструментов, необходимых для достижения возможного членства в НАТО", - добавил Столтенберг.



Генеральный секретарь подчеркнул твердую приверженность НАТО безопасности и территориальной целостности Грузии.



"Мы обеспокоены углублением отношений России с группами Абхазии и т.н. Южной Осетии. Мы призываем Россию прекратить признание этих регионов и вывести свои силы с территории Грузии", - сказал он.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

