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НАТО призывает РФ вывести войска с территории Грузии


06.12.2017   17:50
Министры иностранных дел стран НАТО подтвердили свою практическую и политическую поддержку Грузии, а также выразили приверженность относительно возможного членства Грузии в НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выразил благодарность Грузии за вклад в евроатлантическую безопасность.

"Особенно это касается службы высококвалифицированных грузинских военнослужащих, многие из которых служили в Афганистане, где Грузия вносит наибольший вклад среди стран, не входящих в НАТО", - сказал он.
Министры обсудили текущее сотрудничество между НАТО и Грузией, в том числе планирование совместных военных учений в 2019 году.

"Альянс полностью настроен на предоставление Грузии советов и инструментов, необходимых для достижения возможного членства в НАТО", - добавил Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул твердую приверженность НАТО безопасности и территориальной целостности Грузии.

"Мы обеспокоены углублением отношений России с группами Абхазии и т.н. Южной Осетии. Мы призываем Россию прекратить признание этих регионов и вывести свои силы с территории Грузии", - сказал он.






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