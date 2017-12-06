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Столтенбер: У Грузии есть все необходимые инструменты для подготовки к членству в НАТО
06.12.2017 22:01
«Приняв Монтенегро в ряды альянса, НАТО подтвердило, что организация является верной политике открытых дверей, мы продолжаем поддержку Грузии», — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, после заседания комиссии НАТО – Грузия.
«Мы благодарны Грузии за усиление сотрудничества по береговой охране с точки зрения обмена информацией. Черное море очень важно как для Грузии, так и НАТО. Российский военный контингент вырос в Крыму и соответственно в Черноморском регионе и мы хотим, чтобы и альянс был широко представлен в Черноморском регионе. Что же касается политики открытых дверей, то у Грузии есть все необходимые инструменты для подготовки к членству НАТО», — заявил Столтенберг в интервью Первому каналу.
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