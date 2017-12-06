Грузия и НАТО начали подготовку совместных военных учений

06.12.2017 22:13 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия и НАТО начали подготовку совместных военных учений, которые запланированы на 2019 год.



Генсек НАТО сообщил, что они нацелены на широкое взаимодействие в Черноморском регионе, а также по подготовке военных Грузии.



Столтенберг выразил благодарность Тбилиси за стабильную отправку в Афганистан самого крупного военного контингента среди государств, которые не входят в НАТО, а также участие в силах реагирования альянса.



Он отметил поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии и вновь призвал Россию отказаться от признания независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии.



Столтенберг считает, что Грузия имеет «все инструменты для скорого вступления в НАТО».



Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе выразил поддержку стране и отметил важность ее партнерства с альянсом.



Встреча Джанелидзе и Столтенберга прошла на полях министериала НАТО в Брюсселе. В рамках мероприятия проходит заседание комиссии НАТО-Грузия, на которой присутствуют министры иностранных дел стан-участниц альянса.



«Партнерство с Грузией для НАТО очень важно. Мы осуществляем политическую и практическую поддержку Грузии, поддерживаем суверенитет Грузии и территориальную целостность, а также приветствуем реформы, на которых сфокусирована Грузия», — цитирует Столтенберга пресс-служба МИД Грузии.



Он выразил поддержку реформам в направлении верховенства закона и строительства демократических институтов.



«Мы приветствуем данные реформы и продолжим оказывать поддержку Грузии», — подчеркнул Столтенберг.



Он отметил важность участия Грузии в миссиях НАТО.



«Грузия твердо поддерживает НАТО в различных миссиях и включена в силы быстрого реагирования НАТО. Также стоит отметить, что Грузия, с численностью до 900 военных, является одним из самых крупных контрибуторов в Афганистане. Мы продолжим сотрудничество», — подчеркнул Столтенберг.



Джанелидзе, в свою очередь, поблагодарил Столтенберга за активную поддержку Грузии, как в плане интеграции в НАТО, так и в отношении суверенитета и территориальной целостности.



«Наше сотрудничество основано на важном фундаменте, мы вместе работаем над обеспечением безопасности региона и Черного моря. Мы гордимся, что вносим вклад в безопасность евроатлантического пространства. Мы продолжим свою контрибуцию», — заявил Джанелидзе.



Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2011 году Грузия получила статус «страны-аспиранта НАТО». В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.















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