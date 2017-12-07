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Дежурство патрульной полиции у школ будет временным - глава МВД


07.12.2017   17:27
Нашей основной задачей является повышение эффективности службы школьных приставов, — об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария после заседания правительства.

По словам Гахария, создана группа, в которую входят министерства образования и юстиции, а также – прокуратура.

На вопрос, какой ресурс понадобится на дежурство патрульной полиции у школ, министр ответил, что понадобится большой ресурс.

«Мы сейчас не в том положении, чтобы начать считать объем ресурса. Конечно, мы должны понимать, что это временно. Нашей основной задачей сегодня является повышение эффективности службы школьных приставов, для этого создана специальная группа. Главная задача, чтобы служба была максимально эффективной», — заявил Георгий Гахария.






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