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Возможные факты превышения силы со стороны полиции нуждаются в системном ответе - EMC


07.12.2017   17:38
Неправительственная организация «Центр обучения и мониторинга прав человека» провела публичную дискуссию на тему о проблеме превышения силы полицией. По заявлению руководителя организации, неэффективное расследование нарушений и безнаказанность указывают на то, что нарушения носят не единичный характер, а являются практикой, принятой в полиции.

В дискуссии авторы исследования привели факты, имевшие место в Тбилиси и в регионах, на которые, по их мнению, не был дан системный ответ. Как заявляют в неправительственной организации, наиболее остро проблема респрессивной работы полиции стоит в регионах.

Участники сегодняшней дискуссии сходятся во мнении, что одним из путей решения проблемы является упорядочение законодательных недочетов.






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