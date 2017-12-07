В НАТО отрицают восстановление контактов с Россией по военной линии

07.12.2017 21:40 В НАТО отрицают, что альянс возобновил контакты с Россией по военной линии. Об этом сообщает УНИАН.



"Нет "восстановления" военной коммуникации, поскольку она не была прекращена", - разъяснили слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в штаб-квартире НАТО.



Политика НАТО обороны и диалога в отношении России остается неизменной, отметили в штаб-квартире.



Накануне на пресс-конференции Столтенберг сказал следующее: "Я хотел бы отметить, что после долгого периода без использования коммуникаций по военной линии, сейчас эти каналы были использованы, оба - глава Военного комитета и главнокомандующий силами НАТО в Европе - смотрят, как они могут обеспечить, чтобы эти линии функционировали и работали".



Генсек также сообщил, что оба военных имели прямой контакт с начальником генерального штаба вооруженных сил РФ Герасимовым.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

