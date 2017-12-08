ХАМАС планирует устроить против Израиля «день гнева» ХАМАС планирует устроить против Израиля «день гнева»

08.12.2017 12:59 Исламистская группировка ХАМАС призвала палестинцев начать восстание против Израиля. Группировка категорически против провозглашения Иерусалима Дональдом Трампом столицей Израиля и не намерена вести мирные переговоры. ХАМАС планирует устроить «день гнева».



Выступления против Израиля начались 7 декабря, в течение всего дня происходили столкновения между демонстрантами и израильскими военными. Армия Израиля применила против манифестантов резиновые пули.

По информации западных СМИ, столкновения не привели к жертвам, однако пострадал 31 человек, которым потребовалась медицинская помощь.















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