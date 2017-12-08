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ХАМАС планирует устроить против Израиля «день гнева» ХАМАС планирует устроить против Израиля «день гнева»


08.12.2017   12:59
Исламистская группировка ХАМАС призвала палестинцев начать восстание против Израиля. Группировка категорически против провозглашения Иерусалима Дональдом Трампом столицей Израиля и не намерена вести мирные переговоры. ХАМАС планирует устроить «день гнева».

Выступления против Израиля начались 7 декабря, в течение всего дня происходили столкновения между демонстрантами и израильскими военными. Армия Израиля применила против манифестантов резиновые пули.
По информации западных СМИ, столкновения не привели к жертвам, однако пострадал 31 человек, которым потребовалась медицинская помощь.






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