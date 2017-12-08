Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США требуют от НАТО санкций против России


08.12.2017   19:35
"Министр обороны США Мэттис представил на заседании НАТО доказательства того, что Россия размещает запрещенные ядерные вооружения. Он призвал партнеров к действиям", - сообщает немецкое издание Der Spiegel.

США настаивают внутри НАТО на наказании России за возможное нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По информации SPIEGEL, еще в начале ноября на секретном заседании Группы ядерного планирования НАТО Джеймс Мэттис призывал прийти к общему мнению относительного того, как заставить Москву соблюдать условия договора, до саммита летом 2018 года. По мнению министра обороны США, в крайнем случае НАТО необходимо будет ввести санкции против России, иначе США будут действовать в этом вопросе в одиночку, пригрозил Мэттис.

"Нарушение договора о РСМД путем размещения Россией ракетно-ядерного оружия средней дальности было доказано спецслужбами альянса", - сообщил немецкому изданию министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. На жесткой политике в отношении России внутри НАТО наряду с Америкой настаивают балтийские страны и Польша, отмечается в публикации. По мнению Кароблиса, нарушение Россией договора является серьезной провокацией для безопасности европейского континента.

На состоявшемся во вторник заседании НАТО на уровне министров иностранных дел США пытались добиться строгого осуждения России со стороны альянса. Однако план потерпел неудачу, прежде всего, из-за сопротивления Германии, передает издание.

Из-за новых доказательств США также созвали Специальную контрольную комиссию, которая следит за соблюдением договора между США и Россией. По информации издания SPIEGEL, заседание комиссии состоится в середине декабря.

Правительство Германии потребовало от России разъяснить факты, вызывающие подозрение НАТО. По мнению министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, теперь прежде всего Россия должна "устранить ею же вызванное сомнение в соблюдении договора в диалоге с США и НАТО".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За январь-ноябрь аэропорты Грузии обслужили более 3,8 млн пассажиров
С 1-ого июля будет обязательным указывать состав на этикетках фруктового сока и подобной продукции
Грузинские оливки выйдут на экспорт в США и Европу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бытовые вопросы в Абхазии решают с помощью ручной гранаты
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призывают стороны найти компромиссные решения
Парламент Армении одобрил в первом чтении закон о семейном насилии
Черкесские власти и "черкесский вопрос"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна