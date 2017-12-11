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Полиция задержала за попытку ограбления квартиры освобожденного условно
11.12.2017 12:27
Сотрудники департамента полиции Имерети Министерства внутренних дел задержали не раз осужденного за кражи, находящегося в настоящем под условным наказанием С.Б., 1996 года рождения, за попытку ограбления квартиры.
Правоохранители задержали обвиняемого на месте происшествия во время попытки ограбления жилой квартиры одного из граждан в Кутаиси.
Ведется следствие по факту попытки кражи (по статье 19-177 УК Грузии).
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