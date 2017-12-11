Полиция задержала за попытку ограбления квартиры освобожденного условно

11.12.2017 12:27 Сотрудники департамента полиции Имерети Министерства внутренних дел задержали не раз осужденного за кражи, находящегося в настоящем под условным наказанием С.Б., 1996 года рождения, за попытку ограбления квартиры.



Правоохранители задержали обвиняемого на месте происшествия во время попытки ограбления жилой квартиры одного из граждан в Кутаиси.



Ведется следствие по факту попытки кражи (по статье 19-177 УК Грузии).



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

