Совет ЕС утвердил создание европейского оборонного союза

11.12.2017 17:15 Совет Евросоюза принял решение о создании оборонного союза PESCO (Permanent Structured Cooperation on security and defence).



На сайте ведомства говорится, что в программе принимают участие 25 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.



Отмечается, что страны будут тесно сотрудничать в сфере безопасности и обороны. Постоянное сотрудничество позволит развивать совместные оборонные проекты и повысить оперативность и готовность своих Вооруженных сил.



Участники программы также разработали 17 проектов, которые должны осуществить в рамках PESCO.



В документе говорится, что следующими шагами будут принятие дальнейших решение по целому ряду направлений в рамках проектов. Ожидается, что этот этап реализуют в начале 2018 года.



Кроме того, будут разработаны общие правила управления проектами и участие в отдельных из них третьих стран.



Ранее министры иностранных дел и министры обороны 23-х государств-членов Европейского Союза подписали декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности. 7 декабря Ирландия и Португалия также сообщили о своем решении присоединиться к PESCO.



В Брюсселе отмечают, что PESCO не станет конкурентом НАТО, в который входят 22 члена ЕС.















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