МВД изъяло наркотические вещества в особо крупном размере

12.12.2017 15:19 Сотрудники главного управления департамента полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в результате оперативно – розыскных и следственных мероприятий задержали за наркопреступление гражданина Ирана 1990 года рождения.



По заявлению МВД Грузии, в результате проведенного обыска нарушителя, правоохранители изъяли у него 47 таблеток наркотического вещества, заменителя «Бупренорфина».



Следствие ведется по факту незаконного приобретения – хранения наркотических средств согласно третьей части статьи УК Грузии 260, подпункту «а», что предусматривает заключение до 8 лет.















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