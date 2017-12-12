На базе штаб-квартиры миссии «Твердая поддержка» состоялись имитированные тренировки

12.12.2017 17:50 В Афганистане, на базе штаб-квартиры миссии "Твердая поддержка", усиленная рота рейнджеров сил специальных операций приняла участие в плановой имитированной тренировке.



Тренировки шли по разработанному грузинскими миротворцами плану, и их целью были оказание первой медицинской помощи военнослужащим, раненным в результате взрыва самоубийцы в ходе обыска на контрольно-пропускном пункте, эвакуация пострадавших, и усиление безопасности базы.



Военнослужащие усиленной роты батальона рейнджеров сил специальных операций в имитированных учениях тренируются в эвакуации условно пострадавшего, быстром реагировании, и выполнении других элементов безопасности. Тренировки носят перманентный характер, и преследуют целью большее совершенствование военных навыков.



На учениях присутствовал старший военный представитель вооруженных сил Грузии в Афганистане, полковник Арчил Омиадзе.



Усиленная рота батальона рейнджеров сил специальных операций будет выполнять миротворческую миссию в Афганистане в течении шести месяцев. Задачей грузинских военных является охрана штаба миссии "Твердой поддержки", и сил безопасности.



















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