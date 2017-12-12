|
На базе штаб-квартиры миссии «Твердая поддержка» состоялись имитированные тренировки
12.12.2017 17:50
В Афганистане, на базе штаб-квартиры миссии "Твердая поддержка", усиленная рота рейнджеров сил специальных операций приняла участие в плановой имитированной тренировке.
Тренировки шли по разработанному грузинскими миротворцами плану, и их целью были оказание первой медицинской помощи военнослужащим, раненным в результате взрыва самоубийцы в ходе обыска на контрольно-пропускном пункте, эвакуация пострадавших, и усиление безопасности базы.
Военнослужащие усиленной роты батальона рейнджеров сил специальных операций в имитированных учениях тренируются в эвакуации условно пострадавшего, быстром реагировании, и выполнении других элементов безопасности. Тренировки носят перманентный характер, и преследуют целью большее совершенствование военных навыков.
На учениях присутствовал старший военный представитель вооруженных сил Грузии в Афганистане, полковник Арчил Омиадзе.
Усиленная рота батальона рейнджеров сил специальных операций будет выполнять миротворческую миссию в Афганистане в течении шести месяцев. Задачей грузинских военных является охрана штаба миссии "Твердой поддержки", и сил безопасности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна