Министра обороны Грузии пригласят в профильный комитет парламента

12.12.2017 18:41 В связи с проведенной реформой в оборонном ведомстве парламентский комитет по обороне и безопасности планирует пригласить в законодательный орган министра Левана Изория.



Как заявил председатель комитета по обороне и безопасности на пленарном заседании, в начале года в министерстве обороны прошла важная реформа, которая была направлена на оптимизацию вооруженных сил Грузии.



«Был нарушен баланс между соответствующими званиями и должностями. Для урегулирования данного баланса была проведена смелая и важная реформа. В ближайшее время у нас будет возможность пригласить министра обороны и в рамках всех проведенных реформ услышать, какова реальность в вооруженных силах страны и какие реформы еще планируются», — заявил Сесиашвили.



По информации депутата, подготовлен новый законопроект о резервной военной службе, который основан на работе длительной концепции.



Парламент сегодня утвердит численность вооруженных сил Грузии, которая определена в 37 тыс. военнослужащих.















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