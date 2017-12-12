Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министра обороны Грузии пригласят в профильный комитет парламента


12.12.2017   18:41
В связи с проведенной реформой в оборонном ведомстве парламентский комитет по обороне и безопасности планирует пригласить в законодательный орган министра Левана Изория.

Как заявил председатель комитета по обороне и безопасности на пленарном заседании, в начале года в министерстве обороны прошла важная реформа, которая была направлена на оптимизацию вооруженных сил Грузии.

«Был нарушен баланс между соответствующими званиями и должностями. Для урегулирования данного баланса была проведена смелая и важная реформа. В ближайшее время у нас будет возможность пригласить министра обороны и в рамках всех проведенных реформ услышать, какова реальность в вооруженных силах страны и какие реформы еще планируются», — заявил Сесиашвили.

По информации депутата, подготовлен новый законопроект о резервной военной службе, который основан на работе длительной концепции.

Парламент сегодня утвердит численность вооруженных сил Грузии, которая определена в 37 тыс. военнослужащих.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
2018 год станет переломным для Гудаури - «Компания развития горных курортов»
На горных курортах Грузии в этом году ожидается рекордное количество визитеров
Крупные грузинские фармацевтические компании прекратили продажу молочного порошка
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
«ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ООН повысил прогноз роста экономики Армении на 2017 года до 5,8%
США ждут от Украины справедливого процесса над Саакашвили – посол в Грузии
Квирикашвили прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили в Грузию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна