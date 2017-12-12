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Министра обороны Грузии пригласят в профильный комитет парламента
12.12.2017 18:41
В связи с проведенной реформой в оборонном ведомстве парламентский комитет по обороне и безопасности планирует пригласить в законодательный орган министра Левана Изория.
Как заявил председатель комитета по обороне и безопасности на пленарном заседании, в начале года в министерстве обороны прошла важная реформа, которая была направлена на оптимизацию вооруженных сил Грузии.
«Был нарушен баланс между соответствующими званиями и должностями. Для урегулирования данного баланса была проведена смелая и важная реформа. В ближайшее время у нас будет возможность пригласить министра обороны и в рамках всех проведенных реформ услышать, какова реальность в вооруженных силах страны и какие реформы еще планируются», — заявил Сесиашвили.
По информации депутата, подготовлен новый законопроект о резервной военной службе, который основан на работе длительной концепции.
Парламент сегодня утвердит численность вооруженных сил Грузии, которая определена в 37 тыс. военнослужащих.
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