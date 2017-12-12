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Столтенберг останется во главе НАТО до 30 сентября 2020 года
12.12.2017 19:28
НАТО продлило полномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря до 30 сентября 2020 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном штаб-квартирой НАТО.
«Союзники поздравляют генерального секретаря и полностью уверены в его способности продолжать целеустремленную работу по адаптации НАТО к вызовам безопасности 21 века», - говорится в заявлении штаб-квартиры альянса.
Норвежский политик в 2000-2001 и в 2005-2013 гг. занимал пост премьер-министра Норвегии. Йенс Столтенберг стал генеральным секретарем НАТО 1 октября 2014 года. На этом посту он сменил Андерса Фог Расмуссена.
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