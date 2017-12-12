Призывников нужно готовить к выполнению военных задач - Сесиашвили

12.12.2017 20:29 Призывников нужно готовить к выполнению военных задач, что послужит обороноспособности страны, — заявил на пленарном заседании парламента председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, говоря о реформе системы призыва. В этой связи он отметил, что Минобороны провело правильную и эффективную реформу, которая затронула, в том числе, и призывников.



«Мы поставили призывников в такой же режим, как и контрактников. Что это означает?- призывник, как и все военнослужащие по контракту, тоже проходит начальную военную подготовку по стандарту НАТО. Призывники вместе с контрактниками проходят все учения, которые проводятся в общевойсковой армии. Вместе с тем, призывники пользуются точно таким же режимом, что и служащие по контракту. В частности, у них есть свободное время после 18:00, и у них есть дни отдыха в субботу-воскресенье, что является правильным подходом» — подчеркнул Сесиашвили.



Вместе с тем председатель комитета по обороне и безопасности отметил, что призывники служат не только в армии, но и в других военизированных службах или структурах безопасности. В этой связи, по его словам, руководители соответствующих ведомств готовы пойти на встречу в вопросе караульной службы, что позволит высвободить большую часть призывников на выполнение конкретных оборонительных целей и задач.















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