Американский конгрессмен против продажи Грузии ракет Javelin

13.12.2017 11:26 В американском конгрессе предложили запретить продажу ракет из США в Грузию. С соответствующим проектом закона, который был подготовлен сенатором-республиканцем Полом Рэндом, ознакомились в редакции Федерального агентства новостей.



В частности, «в связи с неодобрением предлагаемой иностранной военной продажи правительству Грузии» Пол Рэнд хочет запретить продажу Тбилиси 410 ракет Javelin, а также 72 болка прицельно-пускового оборудования.



В случае, если в конгрессе будет одобрен проект Рэнда, а затем президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон, то документ вступит в силу и заблокирует поставки американских ракет в Грузию.



Власти Грузии обратились к США в связи с желанием приобрести на 75 млн долл. 410 ракет переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, 72 блока прицельно-пускового оборудования, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них.



В конце ноября Госдеп США принял решение о предоставлении Грузии партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) типа Javelin, являющихся одним из наиболее мощных ударно-защитных видов оружия армии США.



В Вашингтоне посчитали, что соглашение «поможет национальной безопасности самих США». Услуги по техническому обслуживанию комплексов и их транспортировке американские военные готовы были взять на себя. Однако на данный момент сделка не завершена, поскольку ее должны одобрить в Конгрессе США.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

