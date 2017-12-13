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Американский конгрессмен против продажи Грузии ракет Javelin
13.12.2017 11:26
В американском конгрессе предложили запретить продажу ракет из США в Грузию. С соответствующим проектом закона, который был подготовлен сенатором-республиканцем Полом Рэндом, ознакомились в редакции Федерального агентства новостей.
В частности, «в связи с неодобрением предлагаемой иностранной военной продажи правительству Грузии» Пол Рэнд хочет запретить продажу Тбилиси 410 ракет Javelin, а также 72 болка прицельно-пускового оборудования.
В случае, если в конгрессе будет одобрен проект Рэнда, а затем президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон, то документ вступит в силу и заблокирует поставки американских ракет в Грузию.
Власти Грузии обратились к США в связи с желанием приобрести на 75 млн долл. 410 ракет переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, 72 блока прицельно-пускового оборудования, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них.
В конце ноября Госдеп США принял решение о предоставлении Грузии партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) типа Javelin, являющихся одним из наиболее мощных ударно-защитных видов оружия армии США.
В Вашингтоне посчитали, что соглашение «поможет национальной безопасности самих США». Услуги по техническому обслуживанию комплексов и их транспортировке американские военные готовы были взять на себя. Однако на данный момент сделка не завершена, поскольку ее должны одобрить в Конгрессе США.
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