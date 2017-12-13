Замглавы МИД Польши предлагает создать во всех странах ведомства по борьбе с российской пропагандой

13.12.2017 14:13 Замминистра иностранных дел Польши Марек Магеровский призвал к созданию во всех странах Европы ведомств по борьбе с российской пропагандой. Об этом он заявил на конференции в Варшаве, передает BBC.



"В нынешней форме одна рабочая группа Евросоюза East StratCom неспособна эффективно бороться с дезинформацией, фальшивыми новостями и другими проявлениями пропаганды", - заявил Магеровский, предварительно отметив, что обвинения в адрес East StratCom со стороны главы МИД России Сергея Лаврова свидетельствуют о ее нужности и эффективности.



"Оптимальным решением было бы создание подобных ведомств во всех странах, и не только для опровержения мифов, но и для эффективного противодействия и распространения позитивной информации", - уверен он.



По словам Магеровского, правительство Польши сейчас обсуждает план создания специальных отделов стратегических коммуникаций при канцелярии премьер-министра и профильных министерствах и ведомствах.

Напомним, оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитического ведомства Евросоюза - East StratCom Task Force - отслеживает случаи дезинформации и передергиваний в российской и европейской прессе и рассылает регулярные обзоры таких случаев официальным учреждениям стран ЕС, журналистам и дипломатам.















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