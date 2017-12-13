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В Тбилиси произошло вооруженное ограбление филиала «Банка Грузии»
13.12.2017 15:02
Филиал «Банка Грузии» в Тбилиси ограбили в ночь на среду, угрожая огнестрельным оружием, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Инцидент произошел в филиале банка на улице Цотнэ Дадиани. Вооруженный мужчина, угрожая оружием, забрал у кассира-оператора более 5,4 тысячи евро, более 8,3 тысячи долларов и более 7,4 тысячи лари (примерно 3 тысячи долларов).
Полиция задержала подозреваемого, когда тот пытался скрыться. Им оказался 29-летний мужчина.
Полиция уже изъяла оружие и деньги в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статье "разбой в целях завладения вещью в крупном размере", что карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.
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