20 дней с антитеррористической операции - вопросов больше чем ответов

13.12.2017 17:26 Бывший министр обороны Дмитрий Шашкин напоминает власти и силовым ведомствам о вопросах по спецоперации 22 ноября, на которые не были даны ответы.



В беседе с корр. "Пирвели радио" Шашкин заявил, что до сих пор власть не ответила на то, как попал Чатаев в Грузию, и кто ему дал гарантию безопасности.



"Мы не первый раз видим, что ситуация развивается по одному и тому же сценарию. У этого правительства нет чувства ответственности перед народом. Это потому, что им очень хорошо известно, что находятся в правительстве благодаря одному человеку, и вся ответственность, которая есть у них, есть перед этим неформальным правителем, а народ является второстепенным.



Они не считают нужным хотя бы минимально информировать население. Все хотят быть в безопасности, и люди имеют право на информацию, что делается для их безопасности.



Последний раз мы узнали, что был ликвидирован Чатаев, который, оказывается, нелегально вошел в страну.



Понятно, что он вошел в страну нелегально, легально он и не мог войти, вошел под другим именем и фамилией. Они должны дать ответ на то, через какой легальный пункт вошел в страну Чатаев. Никто не верит, что однорукий и одноногий человек, которого разыскивали три страны, пешим ходом перешел в другую страну, и после этого жил в столице этой страны.



У народа есть право знать, кто виноват, кто дал этой группе гарантии безопасности. Факт ведь, что он не мог жить в городе без гарантий безопасности. Власть должна сказать людям, соблюдается ли их безопасность, но они не делают этого"- говорит Дмитрий Шашкин.

















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