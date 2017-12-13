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Задержан обвиняемый в ограблении «Банка Грузии»


13.12.2017   19:13
Филиал «Банка Грузии» в Тбилиси ограбили в ночь на среду, угрожая огнестрельным оружием, говорится в сообщении МВД Грузии.

Инцидент произошел в филиале банка на улице Цотнэ Дадиани. Вооруженный мужчина, угрожая оружием, забрал у кассира-оператора более 5,4 тысячи евро, более 8,3 тысячи долларов и более 7,4 тысячи лари (примерно 3 тысячи долларов).

Полиция задержала подозреваемого, когда тот пытался скрыться. Им оказался 29-летний мужчина.

Полиция уже изъяла оружие и деньги в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статье «разбой в целях завладения вещью в крупном размере», что карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.






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