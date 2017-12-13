МВД распространяет информацию о ранении мужчины на улице Абашидзе в Ваке

13.12.2017 21:24 МВД Грузии распространяет информацию о ранении мужчины на улице Абашидзе в тбилисском районе Ваке.

Как сообщили в ведомстве, в центр оперативного управления неотложной помощи МВД «112» поступило сообщение о факте ранения на ул. Абашидзе в Тбилиси. Сотрудники департамента патрульной полиции МВД и управления Ваке-Сабуртало Тбилисской полиции незамедлительно отреагировали на полученное сообщение.



Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели раненого Л.Н. 1979 года рождения, который, по первичной информации, был ранен из огнестрельного оружия неустановленным лицом. Раненый Л.Н. доставлен в больницу.



В связи с произошедшим фактом ранения расследование начато по двум статьям УК Грузии – статье 117 и 2-й и 3-й частям статьи 236, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.



К этому времени с целью установления и задержания преступника осуществляются интенсивные оперативно-розыскные и следственные действия.

















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