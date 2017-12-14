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Интерпол Тбилиси задержал разыскиваемого Висбаденским бюро Интерпола
14.12.2017 10:58
Интерпол Тбилиси и сотрудники управления погранично-миграционного контроля департамента патрульной полиции МВД задержали гражданина Турции А.И. 1979 года рождения, разыскиваемого Интерполом с 2012 года.
"Интерпол Тбилиси и сотрудники управления погранично-миграционного контроля "Сарпи" департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел в результате совместно проведенных мероприятий во время въезда в Грузию из Республики Турция задержали гражданина Турции, А.И. 1979 года рождения, объявленного в розыск Интерполом Висбадена с 2012 года.
Задержанный обвиняется в преступлениях, совершенных по статьям 223, 224, 239, 240, 263, 267, 52, и части 2 статьи 25 Уголовного кодекса Германии, что подразумевает принуждение, мошенничество, фальсификацию документов, тяжелое повреждение тела, и пресечение свободы.
В настоящем в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом доэкстрадиционные процедуры"- говорится в заявлении.
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