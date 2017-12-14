Армения заявила о предотвращении серии терактов

14.12.2017 13:09 Служба национальной безопасности Армении раскрыла преступную сеть, целью которой была подготовка и реализация террористических актов на территории республики, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-центр СНБ.



В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий выяснилось, что гражданин США, по национальности армянин, Р.К. в сентябре 2017 г. в социальной сети Facebook открыл страницу на имя «Martin Avagyan», где публиковал материалы о группе «Бойцы во имя справедливости», ее стратегии, составе и правилах безопасности и конфиденциальности. С помощью той же страницы распространялись прямые призывы к насилию в отношении правоохранителей и должностных лиц Армении и указания взрывать и поджигать различные объекты, что имело целью формирование в стране атмосферы всеобщего страха.



Согласно предварительным данным, Р.К пытался создать преступное сообщество, вовлекая в него проживающих как в республике, так и за ее пределами армян. Помимо этого, то же лицо рекомендациями, инструкциями, подкрепленными финансовыми средствами, подготавливал совместно с сообщниками террористические акты на территории Армении.















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