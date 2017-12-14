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В Грузии задержали караульного, сбежавшего из тюрьмы в Рустави с оружием


14.12.2017   15:59
Сотрудники МВД Грузии задержали караульного тюрьмы №17, расположенной в городе Рустави, который самовольно покинул пост и сбежал со служебным оружием.

Как сообщает министерство по исполнению наказаний и пробации, инцидент произошел 5 декабря. Караульный проходил в тюрьме срочную службу с июня 2017 года и имел звание рядового.

Полиция задержала беглеца в тот же день. Тбилисский городской суд 7 декабря уже избрал для него заключение в качестве меры пресечения. Прессе о случившемся было объявлено сегодня.

Против караульного возбуждено уголовное дело по статьям «дезертирство с оружием, вверенным для служебного пользования» и «противоправное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что наказывается лишением свободы сроком от 4 до 10 лет.








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