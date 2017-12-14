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Сесиашвили: Кремль знает, что оружие, которое мы покупаем, предназначено для укрепления обороноспособности


14.12.2017   18:11
Председатель парламентского комитета Ираклий Сесиашвили оценивает заявление МИД России в связи с противотанковым ракетным комплексом «Джавелин» как политическую спекуляцию.

Как заявил журналистам Сесиашвили, Грузия пользуется суверенным правом и заботится об укреплении обороноспособности страны.

«Противотанковая система является средством обороны и нам нужны такие военные средства для безопасности. Что касается реакции России, это стандартная политическая спекуляция Кремля. Кремль очень хорошо знает, что эта страна мирная, и оружие, которое мы покупаем, предназначено для укрепления обороноспособности нашей страны. Тогда как у Грузии есть активное сотрудничество со странами-партнерами, тем более, в вопросах обороны и безопасности, мы видим стандартную реакцию от России, у которой нет оснований и это – их политическая спекуляция», — заявил Сесиашвили.

По заявлению МИД России, передача грузинской стороне «Джавелин», после 2008 года, является самой крупной военной сделкой между США и Грузии, что может подтолкнуть Грузию к новым и опасным авантюрам.







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