Сесиашвили: Кремль знает, что оружие, которое мы покупаем, предназначено для укрепления обороноспособности

14.12.2017 18:11 Председатель парламентского комитета Ираклий Сесиашвили оценивает заявление МИД России в связи с противотанковым ракетным комплексом «Джавелин» как политическую спекуляцию.



Как заявил журналистам Сесиашвили, Грузия пользуется суверенным правом и заботится об укреплении обороноспособности страны.



«Противотанковая система является средством обороны и нам нужны такие военные средства для безопасности. Что касается реакции России, это стандартная политическая спекуляция Кремля. Кремль очень хорошо знает, что эта страна мирная, и оружие, которое мы покупаем, предназначено для укрепления обороноспособности нашей страны. Тогда как у Грузии есть активное сотрудничество со странами-партнерами, тем более, в вопросах обороны и безопасности, мы видим стандартную реакцию от России, у которой нет оснований и это – их политическая спекуляция», — заявил Сесиашвили.



По заявлению МИД России, передача грузинской стороне «Джавелин», после 2008 года, является самой крупной военной сделкой между США и Грузии, что может подтолкнуть Грузию к новым и опасным авантюрам.

















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