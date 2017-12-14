Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Изория: Джавелин» не направлена против ни одной из стран


14.12.2017   18:19
Министр обороны Грузии Леван Изория уверен, что позиция одного сенатора США не сможет повлиять на вопрос закупок Грузией переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин".

"Это позиция только одного сенатора", - сказал министр журналистам в четверг, комментируя распространенную информацию о том, что сенатор-республиканец Пол Рэнд предлагает запретить продажу Тбилиси ПТРК "Джавелин".

"Что касается сенаторов, а также настроя абсолютного большинства конгрессменов, он направлен на то, чтобы поддержать это решение и вы на будущей неделе увидите это решение", - отметил Л.Изория.

Он также прокомментировал реакцию Москвы на вопрос возможных поставок ПТРК "Джавелин".

Л.Изория заявил, что планы Грузии закупить ПТРК "Джавелин" не направлены против какой-либо страны.

По его словам, "Джавелин" не является вооружением наступательного характера.

"Его единственной целью является эффективная защита суверенитета нашей страны. Вооружение всех типов, которое мы приобрели или приобретем в будущем, будет лишь оборонного характера", - сказал Л.Изория журналистам, комментируя заявление российского МИД о том, что поставки ПТРК "Джавелин" из США в Грузию, возможно, подтолкнут Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе.

Как ранее сообщили в Минобороны Грузии, речь идет о поставках на общую сумму около $75 млн.

Власти Грузии ранее заявили о желании приобрести 410 ракет для данного комплекса, 72 прицельно-пусковые установки, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Инвестиционный компонент оказывает значительное влияние на тариф - энергоомбудсмен
Грузия экспортировала в Зимбабве минеральные удобрения
Парламент Грузии утвердил госбюджет на 2018 год
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия должна взять на себя обязательство о неприменении силы против Грузии - Цихелашвили
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 42-м раундом Женевских переговоров
Рауль Хаджимба остался без «крыши» - Пашка Ардзинба расстрелян на Гумистинском мосту
В Абхазии предлагают ввести комендантский час для несовершеннолетних
Выставка в Берлине с участием детей из Абхазии и Цхинвали не была организована правительством Германии - МИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СМИ сообщают о тайных переговорах в Минске по вопросу экстрадиции Саакашвили в Грузию
Экс-мэру Амирову отказали в освобождении по состоянию здоровья
Парламент Грузии принял в I чтении поправки к Конституции, рекомендованные Венецианской комиссией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна