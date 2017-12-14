Изория: Джавелин» не направлена против ни одной из стран

14.12.2017 18:19 Министр обороны Грузии Леван Изория уверен, что позиция одного сенатора США не сможет повлиять на вопрос закупок Грузией переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин".



"Это позиция только одного сенатора", - сказал министр журналистам в четверг, комментируя распространенную информацию о том, что сенатор-республиканец Пол Рэнд предлагает запретить продажу Тбилиси ПТРК "Джавелин".



"Что касается сенаторов, а также настроя абсолютного большинства конгрессменов, он направлен на то, чтобы поддержать это решение и вы на будущей неделе увидите это решение", - отметил Л.Изория.



Он также прокомментировал реакцию Москвы на вопрос возможных поставок ПТРК "Джавелин".



Л.Изория заявил, что планы Грузии закупить ПТРК "Джавелин" не направлены против какой-либо страны.



По его словам, "Джавелин" не является вооружением наступательного характера.



"Его единственной целью является эффективная защита суверенитета нашей страны. Вооружение всех типов, которое мы приобрели или приобретем в будущем, будет лишь оборонного характера", - сказал Л.Изория журналистам, комментируя заявление российского МИД о том, что поставки ПТРК "Джавелин" из США в Грузию, возможно, подтолкнут Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе.



Как ранее сообщили в Минобороны Грузии, речь идет о поставках на общую сумму около $75 млн.



Власти Грузии ранее заявили о желании приобрести 410 ракет для данного комплекса, 72 прицельно-пусковые установки, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них.















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