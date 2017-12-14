ЕС и НАТО подпишут новый документ о военном сотрудничестве

14.12.2017 20:07 Новый документ о военном сотрудничестве ЕС и НАТО будет подписан на саммите блока в июле 2018 года в Брюсселе, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на саммит ЕС для участия в дискуссии по европейской обороне.



"Мы с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером намерены подписать новый документ по военному сотрудничеству между ЕС и НАТО на саммите в Брюсселе", - сказал он. По словам генсека, сейчас ЕС и НАТО уже развивают 70 совместных проектов, включая антитеррор, противодействие кибернетическим и гибридным угрозам, а также контроль миграции и сотрудничество на море.



Первая в история совместная декларация, положившая начало военному сотрудничеству двух организаций, была подписана на саммите в Варшаве 8-9 июля 2016 года.















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