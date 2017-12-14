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Численность контингента ВС Грузии не изменится


14.12.2017   21:07
Численность контингента Вооруженных сил Грузии на 2018 год по-прежнему определен в количестве 37 тысяч человек.

Постановление «Об утверждении численности ВС Грузии», которое Парламент страны принимает ежегодно на основании представления Совета национальной безопасности, было утверждено депутатами на заседании 13 декабря.

Предельный максимум контингента ВС Грузии с июля 2008 года составляет 37 тысяч человек.






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