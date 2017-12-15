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В Минобороны Грузии ответили на претензии Москвы в связи с приобретением ПРК «Джавелин»
15.12.2017 15:20
Противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» - оборонительное оружие, и оно не направлено против какой-либо стороны, заявил министр обороны Грузии Леван Изория.
«Ее (ПРК) единственная цель - защита суверенитета нашей страны. Вооружения любого типа, которое мы приобрели или приобретем в будущем, будет оружием только оборонительного типа. Это заявлено публично министром обороны, это расписано в соответствующих стратегиях», - заявил Изория в эфире ОВГ.
О том, что российская сторона недовольна договоренностью Тбилиси и Вашингтона в ходе очередного раунда Женевских переговоров, состоявшихся 11 и 12 декабря, также заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Госдепартамент США в ноябре одобрил продажу Грузии ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Это вызвало недовольство Москвы, которая расценивает случившееся как подталкивание Грузии к новым «опасным авантюрам».
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