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В НАТО опасаются, что Россия может перерезать подводные кабели
15.12.2017 16:09
Агрессивные действия России могут представлять угрозу для подводных кабелей, связывающих Европу с Британскими островами и Северной Америкой. Об этом заявил начальник британского Генерального штаба - маршал авиации Стюарт Пич. По его словам, защита подводных линий коммуникации является одной из приоритетных задач для Вооруженных сил Великобритании и ее союзников по НАТО.
"Если кабели будут перерезаны или разрушены, это в ту же секунду приведет к катастрофическим последствиям для международной торговли и Интернета" - отметил британский военный. По его словам, это "новая угроза нашему стилю жизни".
Стюарт Пич отметил, что в НАТО принимают необходимые меры в ответ на модернизацию российского военного флота.
Ранее в британских СМИ появились сообщения о российских судах, замеченных в Атлантическом океане в тех местах, под которыми проложены межконтинентальные кабели.
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