Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В НАТО опасаются, что Россия может перерезать подводные кабели


15.12.2017   16:09
Агрессивные действия России могут представлять угрозу для подводных кабелей, связывающих Европу с Британскими островами и Северной Америкой. Об этом заявил начальник британского Генерального штаба - маршал авиации Стюарт Пич. По его словам, защита подводных линий коммуникации является одной из приоритетных задач для Вооруженных сил Великобритании и ее союзников по НАТО.

"Если кабели будут перерезаны или разрушены, это в ту же секунду приведет к катастрофическим последствиям для международной торговли и Интернета" - отметил британский военный. По его словам, это "новая угроза нашему стилю жизни".

Стюарт Пич отметил, что в НАТО принимают необходимые меры в ответ на модернизацию российского военного флота.

Ранее в британских СМИ появились сообщения о российских судах, замеченных в Атлантическом океане в тех местах, под которыми проложены межконтинентальные кабели.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии работает над созданием стратегии по развитию винного сектора
Жители Грузии среднего возраста предпочитают внутренний туризм
Экспорт ореха из Грузии снизился на 80 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
42-й раунд Женевских международных дискуссий
Россиянин рассказал, как абхазы накручивают туристическую статистику
Абхазский режим намерен открыть «таможню» на Ингури
«Представительство» ТПП Абхазии в Бельгии не может иметь официальный статус - ТПП Грузии
Расстрел Пашки Ардзинба является результатом криминальных разборок - Арешидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Заместители министра энергетики Грузии продолжают работать в министерстве экономики
Цулукиани: Правительство Грузии является одним из самых открытых и прозрачных среди членов партнерства
МИД Украины уверяет, что не контактировал с Грузией по экстрадиции Саакашвили
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна