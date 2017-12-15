В НАТО обеспокоены нарушением РФ договора о ядерных ракетах средней дальности

15.12.2017 16:45 Североатлантический альянс заявил об обеспокоенности российской ракетной системой, способной нести ядерные боеголовки, и считает, что она нарушает договор, заключенный во времена холодной войны. Об этом говорится в заявлении НАТО.



"Союзники обнаружили, что российская ракетная система вызывает серьезное беспокойство; НАТО призывает Россию отреагировать на это беспокойство, действуя основательно и прозрачно, а также участвовать в техническом диалоге с США".



НАТО выражает опасения, что российская система, которая не называется, противоречит заключенному в 1987 году Договору о ядерных силах средней дальности.



Этот договор запрещает целый класс ракет - крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.



"США будут действовать в соответствии со своими обязательствами по договору и намерены строго следовать им", - отмечается в заявлении.















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