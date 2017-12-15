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В НАТО обеспокоены нарушением РФ договора о ядерных ракетах средней дальности


15.12.2017   16:45
Североатлантический альянс заявил об обеспокоенности российской ракетной системой, способной нести ядерные боеголовки, и считает, что она нарушает договор, заключенный во времена холодной войны. Об этом говорится в заявлении НАТО.

"Союзники обнаружили, что российская ракетная система вызывает серьезное беспокойство; НАТО призывает Россию отреагировать на это беспокойство, действуя основательно и прозрачно, а также участвовать в техническом диалоге с США".

НАТО выражает опасения, что российская система, которая не называется, противоречит заключенному в 1987 году Договору о ядерных силах средней дальности.

Этот договор запрещает целый класс ракет - крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.

"США будут действовать в соответствии со своими обязательствами по договору и намерены строго следовать им", - отмечается в заявлении.






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