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Численность ВС Грузии в 2018 году не изменится
15.12.2017 17:59
Численность контингента Вооруженных сил Грузии на 2018 год по-прежнему определен в количестве 37 тысяч человек.
Постановление «Об утверждении численности ВС Грузии», которое Парламент страны принимает ежегодно на основании представления Совета национальной безопасности, было утверждено депутатами на заседании 13 декабря.
Предельный максимум контингента ВС Грузии с июля 2008 года составляет 37 тысяч человек.
Civil Georgia
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