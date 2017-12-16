Минобороны Грузии намерено углублять сотрудничество с силами морской пехоты США

16.12.2017 18:02 Министр обороны Грузии Леван Изория в пятницу встретился с находящимся в Тбилиси с визитом заместителем командующего силами морской пехоты США в Европе и Африке, полковником Джоном Каролом.



Как сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства, стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между вооруженными силами Грузии и силами морской пехоты США.



По информации пресс-службы, Л.Изория выразил благодарность американской стороне за помощь в подготовке грузинских военнослужащих перед переброской в Афганистан для участия в миссии "Решительная поддержка".



"Благодаря качеству этой подготовки мы еще больше сблизились со стандартами НАТО", - подчеркнул, как сообщает пресс-служба, глава грузинского оборонного ведомства.



При этом министр заявил, что сотрудничество с силами морской пехоты США не ограничивается лишь международными миссиями.



Как отмечают в пресс-службе, стороны также обсудили будущие планы развития сотрудничества в сфере военного образования, а также детали совместной с США "Программы готовности обороны Грузии" (GDRP), в рамках которой при участии американских военных инструкторов в ближайшие три года планируется оснастить и подготовить девять грузинских батальонов.















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