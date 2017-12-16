Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минобороны Грузии намерено углублять сотрудничество с силами морской пехоты США


16.12.2017   18:02
Министр обороны Грузии Леван Изория в пятницу встретился с находящимся в Тбилиси с визитом заместителем командующего силами морской пехоты США в Европе и Африке, полковником Джоном Каролом.

Как сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства, стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между вооруженными силами Грузии и силами морской пехоты США.

По информации пресс-службы, Л.Изория выразил благодарность американской стороне за помощь в подготовке грузинских военнослужащих перед переброской в Афганистан для участия в миссии "Решительная поддержка".

"Благодаря качеству этой подготовки мы еще больше сблизились со стандартами НАТО", - подчеркнул, как сообщает пресс-служба, глава грузинского оборонного ведомства.

При этом министр заявил, что сотрудничество с силами морской пехоты США не ограничивается лишь международными миссиями.

Как отмечают в пресс-службе, стороны также обсудили будущие планы развития сотрудничества в сфере военного образования, а также детали совместной с США "Программы готовности обороны Грузии" (GDRP), в рамках которой при участии американских военных инструкторов в ближайшие три года планируется оснастить и подготовить девять грузинских батальонов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии работает над созданием стратегии по развитию винного сектора
Жители Грузии среднего возраста предпочитают внутренний туризм
Экспорт ореха из Грузии снизился на 80 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
42-й раунд Женевских международных дискуссий
Россиянин рассказал, как абхазы накручивают туристическую статистику
Абхазский режим намерен открыть «таможню» на Ингури
«Представительство» ТПП Абхазии в Бельгии не может иметь официальный статус - ТПП Грузии
Расстрел Пашки Ардзинба является результатом криминальных разборок - Арешидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении подписал закон о российском военном кредите на $100 миллионов
Глава парламента Грузии едет в Польшу
МВД Грузии задержало наркореализатора
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна