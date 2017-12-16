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Грузия и США договорились о ротации грузинского контингента в Афганистане


16.12.2017   20:46
Сегодня, 16 декабря, завершился двухдневный визит в Тбилиси заместителя командующего морской пехотой США в Европе и Азии, полковника Джона Кэролла. По итогам переговоров, министр обороны Грузии Леван Изория сообщил, что стороны договорились об углублении военного сотрудничества. В том числе в плане подготовки воинских подразделений перед их отправкой в Афганистан, где начинается частичная ротация грузинского контингента.

В ближайшее время в Афганистан отправится несколько сотен грузинских военнослужащих, подготовленных в рамках специальной программы США. Об этом Радио Свобода сообщила официальный представитель Министерства обороны Грузии Нино Толордава. По ее словам, соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров Изория с Кэроллом.

Речь идет о частичной ротации грузинского контингента в Афганистане, который сейчас составляет около 850 солдат и офицеров. Изория поблагодарил Кэролла за подготовку военнослужащих и выразил уверенность, что американо-грузинское военное сотрудничество не ограничится совместным участием в международных миротворческих миссиях. Стороны обсудили также вопросы углубления и развития программы оборонной готовности Грузии.

Грузинские военнослужащие традиционно проходят подготовку перед отправкой в Афганистан на американской военной базе в Германии. В ходе операции НАТО «Несокрушимая свобода», завершившейся в прошлом году, в Афганистане служили 1650 солдат и офицеров из Грузии. Это был самый крупный воинский контингент из всех стран, не членов НАТО, учуствовавших в операции.






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