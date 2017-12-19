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Сесиашвили: Грузия и весь регион включаются в американскую повестку дня


19.12.2017   16:58
По заявлению председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, для Грузии очень важно, что наша страна и весь регион включаются в повестку дня США.

По его словам, перспективы развития и вопросы безопасности Грузии во многом зависят от поддержки такой сильной демократической державы как США.

«Все это базируется на стратегическом партнерстве очень высокого уровня», — заявил Сесиашвили.

Напомним, что Грузия упомянута в новой стратегии национальной безопасности США. В документе указано, что вторжением в Грузию Россия продемонстрировала готовность нарушить суверенитет государств региона.






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