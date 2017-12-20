Полиция задержала грабителей филиала «Банка Грузии» в Тбилиси

20.12.2017 11:39 МВД Грузии сообщило о задержании двух человек, обвиняемых в ограблении экспресс-филиала «Банка Грузии» в столичном районе Варкетили.



Согласно сообщению ведомства, обвиняемые – 33-летний Л.С. и 27-летний Г.Г., были задержаны в Тбилиси «по горячим следам».



Следствие утверждает, что 19 декабря мужчины ворвались в экспресс-филиал «Банка Грузии», расположенный на улице Киндзмараули. Угрожая кассиру-оператору огнестрельным оружием, обвиняемые забрали 3,9 тысячи лари (более 1,5 тысячи долларов), после чего скрылись с места преступления.



При обыске обвиняемых полицейские обнаружили и изъяли украденные деньги.



Уголовное дело возбуждено по статье «разбой». В случае признанием судом вины задержанных, обоим мужчинам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.



За последние сутки в Тбилиси было ограблено сразу два филиала «Банка Грузии». За несколько часов до нападения на варкетильский филиал, ограбление произошло в отделении на проспекте Акакия Церетели. МВД сообщило о задержании подозреваемого — 25-летнего мужчины, накануне.















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