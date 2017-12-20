В Грузии до сих пор гадают, как Ахмед Чатаев и его сообщники попали в страну

20.12.2017 14:29 По словам кандидата на пост министра внутренних дел Георгия Гахария, в расследованиее спецоперации на проспекте монаха Габриэла самое важное - узнать, как попали в Грузию Ахмед Чатаев и его сообщники.



Как заявил Гахария на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов, их присутствие на территории Грузии является одним из доказательств необходимости реформирования пограничной полиции.



«Начато конкретное следствие. Для нас самое важное – узнать, как сюда попали эти люди», - заявил Гахария.



По его словам, проводились ли оперативные действия в той квартире, где жили Чатаев и его сообщники, установит следствие.



«На самом деле, в ходе этой спецоперации отправной точкой была безопасность граждан. Поэтому спецоперация длилась так долго. Разумеется, это трагедия. Если сравнить эту спецоперацию с аналогичными спецоперациями, проводимыми в развитых странах Европы, все было сделано довольно хорошо», - отметил Гахария.















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