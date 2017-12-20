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Американские инструкторы начнут обучать грузинских военных весной
20.12.2017 16:55
Подготовка грузинских военнослужащих в рамках новой совместной с США программы начнется в мае 2018 года, заявил в среду на парламентских слушаниях министр обороны Грузии Леван Изория.
"В будущем году вместе с США начинаем "Программу готовности обороны Грузии". Это самая амбициозная программа из всех, которые до сегодняшнего дня мы осуществляли вместе с нашим главным стратегическим партнером", - сказал Л.Изория, отметив, что прецедентов у такой программы еще не было.
По его информации, в рамках этой программы в нынешнем году началось строительство центра боевой подготовки, которое завершится в 2018 году, а подготовка военнослужащих начнется, соответственно, в мае и продолжится в течение трех лет.
Ранее Л.Изория сообщал, что в рамках вышеуказанной программы планируется подготовить и оснастить девять грузинских батальонов. В подготовке военнослужащих будут принимать участие американские военные инструкторы.
В Минобороны Грузии заявляют, что целью программы является усиление возможностей территориальной обороны, и если в предыдущие годы США помогали Грузии в подготовке подразделений для участия в международных миссиях, то сейчас акцент в подготовке будет сделан на оборону.
В ведомстве ранее отметили, что в рамках этой программы также планируется приобретение оснащения, соответствующего стандартам НАТО.
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