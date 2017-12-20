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Чиновника Нацагентства продовольствия задержали за подделку документов о качестве мяса


20.12.2017   17:07
Чиновника Нацагентства продовольствия и хозяина бойни в Имерети задержали по обвинению в изготовлении поддельных документов. Операцию проводили сотрудники Следственной службы Минфина Грузии, сказано на сайте ведомства.

Ветеринара Национального агентства продовольствия Минсельхоза Грузии и руководитель бойни крупного рогатого скота обвиняются также в получении взятки, служебном подлоге и коммерческом подкупе.

Как говорится в материалах дела, мужчины, за определенную денежную сумму, подделали документы о том, что якобы на бойне был зарезан скот, по которым было получено фальшивое ветеринарное удостоверение о качестве говядины.

Виновным грозит лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.






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