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Грузия выполнила требование НАТО по доведению оборонного бюджета до 2% ВВП страны - Изория


20.12.2017   22:48
Грузия выполнила одно из основных условий НАТО по объему оборонного бюджета, который должен составлять 2% ВВП страны, заявил министр обороны страны Леван Изория.

"Одно из основных требований НАТО - это то, чтобы весь объем оборонного бюджета составлял 2% ВВП страны", - заявил Л.Изория в среду в ходе парламентских слушаний, подчеркнув, что Грузия на сегодняшний день удовлетворяет этому требованию.

По его словам, также одним из главных требований Североатлантического альянса является то, чтобы при этом на оснащение вооруженных сил учитывалось 20% от всего оборонного бюджета.

"У нас в этом году было 10% и в будущем году будет приблизительно 19%. Это действительно очень серьезный и большой шаг с точки зрения удовлетворения тех стандартов, которые НАТО ставит перед членами альянса и что зачастую не все страны могут выполнить", - отметил Л.Изория.






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