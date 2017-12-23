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69 человек задержаны в ходе полицейских рейдов 22-23 декабря


23.12.2017   14:53
МВД Грузии сообщило о результатах полицейского рейда, проведенного по всей стране 22-23 декабря.

В результате мероприятий задержаны 69 человек, из них – 32 за совершение преступлений, предусмотренных УК, в том числе 4 лица, находящихся в розыске.

Изъяты наркотические вещества, до 50 единиц огнестрельного оружия и 33 гранаты.

Полицейский контроль в определенных случаях предусматривает проведение личного досмотра, и проводится в целях охраны общественной безопасности и соблюдения правопорядка.

Всего в рамках операции полицейского контроля были перепроверены более 36 тысяч человек, — говорится в сообщении МВД Грузии.






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