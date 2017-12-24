Министр обороны о новой концепции системы резерва

24.12.2017 12:37 Министр обороны Грузии Леван Изория в интервью телекомпании «Имеди» 21 декабря рассказал о системе резерва грузинской армии, которая будет внедрена скоро.



Изория заявил, что новая концепция подразумевает два компонента резерва. Один из них - «Активный резерв» - объединит бывших военнослужащих, как из числа прошедших службу по призыву, так и контрактников и ветеранов. Активный резерв будет добровольным и оплачиваемым. Члены этого резерва будут обязаны проходить военную подготовку в течение 45 дней в году.



По словам министра обороны, второй - «мобилизационный компонент» предполагает более широкое вовлечение общества. У Министерства обороны будет электронная система управления, в которой «будет вести учет всех граждан, которые потенциально могут быть готовы к мобилизации». Изория отметил, что будет произведена их систематизация и, при необходимости, будут мобилизованы организованно.



Он также заявил, что концепция системы резерва была подготовлена в результате «очень тесного сотрудничества» со всеми заинтересованными сторонами, в том числе депутатами Парламента, президентом и неправительственным сектором. «У нас есть новые и конкретные инициативы, которые станут прочной основой для укрепления и поддержки Вооруженных сил Грузии», - добавил Изория.



В своем интервью министр обороны также упомянул тот факт, что от Конгресса США уже получено согласие о закупке противотанковой системы «Джавелин», и что часть французской системы ПВО уже находится в Грузии, а подготовка грузинских инструкторов начнется с начала следующего года.



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