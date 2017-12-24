В результате полицейского контроля задержаны 127 человек

24.12.2017 17:42 В результате полицейского контроля и следственно – оперативных мероприятий задержаны 127 человек. Об этом заявили на специальном брифинге в МВД Грузии.



«В 6 часов утра, МВД Грузии завершило полицейский контроль, целью которого была превенция нарушений и обеспечение общественного порядка.



В результате полицейского контроля и следственно – оперативных мероприятий задержаны 127 человек, среди которых:



Задержаны 45 лиц подозреваемых в совершении нарушений предусмотренных уголовным кодексом Грузии, в частности за незаконное ношение, хранение – приобретение огнестрельного оружия и незаконное ношение, хранение – приобретение наркотических средств. В результате проведенных мероприятий задержано 5 лиц находившихся в розыске за разные преступления.



За факт ношения холодного оружия выявлены 96 лиц. Изъято более 1 килограмма героина и другие виды наркотических средств.



Также изъяты 73 единицы огнестрельного оружия, 54 гранаты, 122 капсулы–детонатора, 3740 боевых патронов», — заявили в МВД Грузии.



По информации ведомства, в результате полицейского контроля, всего были проверены 52000 лиц.



Задержаны несколько наркореализаторов, среди которых один иностранец.















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